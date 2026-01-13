Inalca futuro nero | Il Gruppo Cremonini ha annunciato il licenziamento dei 165 lavoratori del sito di Reggio

Il Gruppo Cremonini ha comunicato il licenziamento di 165 lavoratori dello stabilimento Inalca di Reggio Emilia, colpito da un grave incendio un anno fa. Questa decisione segna un momento difficile per la comunità locale e per i dipendenti coinvolti, evidenziando le sfide di un settore in trasformazione e le conseguenze di eventi calamitosi sulla stabilità occupazionale.

Reggio Emilia, 13 gennaio 2026 – Un futuro nero come ciò che resta dello stabilimento di Inalca andato in fumo un anno fa in via Due Canali per il maxi incendio che ha distrutto il sito produttivo di lavorazione carni del Gruppo Cremonini. L'azienda infatti «ha annunciato un esubero di personale prossimo alla totalità dei dipendenti occupati», hanno fatto sapere i sindacati di categoria alimentare Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil stamattina in una conferenza stampa convocata in via urgente. Si parla di 165 lavoratori, ora in cassa integrazione fino al 10 febbraio prossimo, data in cui ricorrerà il primo anniversario del devastante rogo.

