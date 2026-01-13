Inalca Cremonini | 165 dipendenti rischiano il licenziamento dopo l’incendio nello stabilimento di carni

Inalca, parte del gruppo Cremonini, si trova di fronte a una difficile decisione dopo l’incendio che ha danneggiato lo stabilimento di Reggio Emilia. I 165 dipendenti impiegati nell’azienda rischiano il licenziamento, sollevando preoccupazioni sulla continuità occupazionale e il futuro della comunità locale. La situazione evidenzia le sfide che le imprese devono affrontare in seguito a eventi incidentali di grande portata.

Tutti licenziati, o quasi. È questo il destino che Inalca, azienda del gruppo Cremonini, ha in serbo per i 165 dipendenti impiegati nell’ex sito produttivo di lavorazione carni di Reggio Emilia, distrutto dall’ incendio del febbraio 2025. A lanciare l’allarme sono i sindacati di categoria alimentare Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Le sigle hanno incontrato i dipendenti – in cassa integrazione fino al 10 febbraio – per aggiornarli sulle intenzioni dell’azienda a quasi un anno dalla notte in cui un rogo distrusse l’impianto, dove già a ottobre era scattato l’allarme per la mancata bonifica del sito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

