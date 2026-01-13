In viaggio sui nostri treni tra coltelli e minacce
Negli ultimi tempi, il personale ferroviario si confronta con un aumento di episodi di aggressione, minacce e insulti durante il servizio. Viaggiare sui treni, che dovrebbe essere un mezzo di trasporto sicuro, presenta rischi crescenti per chi lavora in questo settore. È importante analizzare e comprendere queste situazioni per promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso.
Lavorare sui treni è sempre più pericoloso: aggressioni, minacce e insulti sono ormai quotidiani per il personale ferroviario. Il 5 gennaio questa realtà si è fatta tragicamente concreta: Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato accoltellato a morte nel piazzale ovest della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
