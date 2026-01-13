In pensione Leo Morolla | capo dei Piloti del Porto di Brindisi

Il comandante Leo Morolla, Capo Pilota del Porto di Brindisi, si è ritirato a fine 2023 dopo oltre trent’anni di servizio. Figura di rilievo nella portualità locale, Morolla ha contribuito con dedizione alla gestione e sicurezza delle operazioni portuali. La Federazione Italiana Piloti dei Porti ha espresso apprezzamento per il suo impegno e la sua carriera, sottolineando il ruolo di leadership ricoperto nel settore.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.