In pensione Leo Morolla | capo dei Piloti del Porto di Brindisi
Il comandante Leo Morolla, Capo Pilota del Porto di Brindisi, si è ritirato a fine 2023 dopo oltre trent’anni di servizio. Figura di rilievo nella portualità locale, Morolla ha contribuito con dedizione alla gestione e sicurezza delle operazioni portuali. La Federazione Italiana Piloti dei Porti ha espresso apprezzamento per il suo impegno e la sua carriera, sottolineando il ruolo di leadership ricoperto nel settore.
BRINDISI - Il comandante Leo Morolla, Capo Pilota della Corporazione del porto di Brindisi è andato in pensione alla fine dello scorso anno, dopo oltre trent’anni di prestigioso servizio, ricevendo stima e riconoscenza dalla Federazione Italiana Piloti dei Porti che in un comunicato stampa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
