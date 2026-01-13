In ospedale per colpa dell' Ai | così ChatGpt spedisce i pazienti in pronto soccorso

Sempre più persone si affidano all'intelligenza artificiale per rispondere a domande sulla salute, spesso consultando ChatGPT prima di rivolgersi a un medico. Questa tendenza può portare a interpretazioni errate o a ritardi nelle cure, evidenziando la necessità di un approccio equilibrato tra tecnologia e assistenza professionale. È importante ricordare che l’AI può supportare, ma non sostituire mai il parere di un medico qualificato.

ChatGPT e il caso del 60enne finito in ospedale: un avvelenamento che riaccende il dibattito sull'uso dell'AI in salute - Un articolo pubblicato sulla rivista scientifica statunitense Annals of Internal Medicine ha riportato un episodio che sta facendo discutere la comunità medica e tecnologica. hwupgrade.it

