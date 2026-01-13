In ospedale per colpa dell' Ai | così ChatGpt spedisce i pazienti in pronto soccorso
Sempre più persone si affidano all'intelligenza artificiale per rispondere a domande sulla salute, spesso consultando ChatGPT prima di rivolgersi a un medico. Questa tendenza può portare a interpretazioni errate o a ritardi nelle cure, evidenziando la necessità di un approccio equilibrato tra tecnologia e assistenza professionale. È importante ricordare che l’AI può supportare, ma non sostituire mai il parere di un medico qualificato.
Non si contano più gli utenti che, ogni giorno, rivolgono interrogativi su sintomatologie, analisi del sangue, dolori comuni oppure stili di vita salutari, facendo diventate l'Ai il loro primo interlocutore sanitario. Se in principio c'era il dottor Google, con gli internauti che chiedevano lumi. 🔗 Leggi su Today.it
