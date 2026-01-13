In Olanda dal prossimo Capodanno divieto assoluto di sparare fuochi d'artificio Così i Paesi Bassi rendono illegali i botti
A partire dal prossimo Capodanno, i Paesi Bassi introdurranno un divieto totale di fuochi d’artificio, rendendo illegale l’uso di materiale pirotecnico. La nuova legge, approvata dal Parlamento, mira a ridurre i rischi e l’inquinamento legati ai botti, segnando un cambiamento significativo nelle tradizioni degli ultimi anni. Questa misura entrerà in vigore nel 2027, dopo un lungo dibattito pubblico e politico.
La decisione nei Paesi Bassi di rendere illegali i botti dal 2027 arriva dopo anni di discussione e con l'approvazione in Parlamento di una nuova legge che obbliga i cittadini a non utilizzare più materiale pirotecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Animali e botti: perché ho smesso di sparare i fuochi d’artificio a Capodanno
Leggi anche: Nei Paesi Bassi comprare botti e fuochi d'artificio sarà illegale (ma l'ultima notte è stata un incubo)
È vietato avere questi gatti si rischiano multe fino a 1500 euro | scatta il divieto in Olanda ecco le razze fuori legge e il motivo.
In Olanda dal prossimo Capodanno divieto assoluto di sparare fuochi d’artificio. Così i Paesi Bassi rendono illegali i botti - La decisione nei Paesi Bassi di rendere illegali i botti dal 2027 arriva dopo anni di discussione e con l'approvazione in Parlamento di una nuova legge ... fanpage.it
L'Olanda approva legge per vietare i fuochi d'artificio: entrerà in vigore dal 1° gennaio - Dal primo gennaio del 2026 nei Paesi Bassi non sarà più possibile acquistare e utilizzare fuochi d’artificio per uso privato. tg24.sky.it
#dayone : Anversa, a trovare i nostri amici di @goodwillbelgium È ancora troppo presto per archiviare il #natale , infatti noi ci stiamo già preparando per il prossimo Domani trascorreremo la mattinata nuovamente in azienda, per poi volare in #olanda a sc - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.