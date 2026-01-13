In memoria di Achille Rose bianche e lettere | Scegliete la felicità
In ricordo di Achille Barosi, vittima di Crans-Montana, si svolge una cerimonia semplice e rispettosa. Le rose bianche vengono deposte come simbolo di purezza e memoria, accompagnate dalle lettere con il messaggio
Le rose bianche in mano. Poi tutti in cortile in onore di Achille Barosi, tra le vittime di Crans-Montana. Frequentava il terzo anno del liceo artistico alle Orsoline San Carlo di via Lanzone, sognava di diventare architetto oppure giudice ma la sua vita si è fermata a 16 anni, interrotta per sempre da quel rogo infernale la notte di Capodanno. Ieri nella sua scuola c’è stata la commemorazione "organizzata dagli stessi ragazzi" dice la rettrice suor Claudia Linati. Uniti, gli studenti del liceo artistico e scientifico, affiancati dai genitori di Achille. "Abbiate il coraggio di essere felici" ha detto Erica, la madre del sedicenne, ai compagni riuniti per suo figlio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
