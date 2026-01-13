In Iran si temono almeno 12mila morti Teheran avvia le esecuzioni Un 26enne rischia di essere giustiziato L’Onu | Inorriditi
In Iran, le tensioni crescono mentre si temono almeno 12.000 vittime tra i manifestanti. Teheran ha avviato esecuzioni, tra cui quella di un giovane di 26 anni. L’ONU esprime sconcerto per le recenti misure repressive, mentre le autorità iraniane accusano i manifestanti di “moharebeh”, ovvero fare guerra a Dio, e annunciano processi imminenti. La situazione rimane critica, con un’attenzione internazionale rivolta agli sviluppi nel paese.
Gli ayatollah alzano ancora il tiro per tentare di soffocare le proteste: «moharebeh», ovvero «fare guerra a Dio», è l’accusa fatta risuonare dall’ufficio del procuratore di Teheran attraverso il megafono della tv di Stato, con l’annuncio che «diversi rivoltosi saranno presto processati" per questo reato, definito dalla sharia, che è punibile con la pena capitale. Più di un avvertimento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
