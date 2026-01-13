In Iran migliaia di morti La promessa di Trump | Arrivano gli aiuti

In Iran, le proteste in corso hanno provocato un numero crescente di vittime. Mentre la situazione si sviluppa rapidamente, le autorità e la comunità internazionale monitorano gli eventi. Recentemente, Donald Trump ha annunciato la disponibilità di aiuti, in un contesto di forte tensione sociale e politica. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e aggiornamenti continui.

Cresce di ora in ora il numero delle vittime nelle manifestazioni che da giorni si stanno verificando nelle principali città iraniane e nei susseguenti scontri con le forze di sicurezza locali. Le notizie che filtrano dal Paese sono pochissime. Secondo una stima effettuata da Iran International il bilancio dei morti arriverebbe a circa 12mila persone. Cifre che - ha spiegato la testata con sede a Londra - sono state calcolate dall'incrocio di varie informazioni sia dal lato governativo sia dai dati raccolti tramite i centri medici. Secondo le autorità iraniane, invece, i numeri sarebbero più contenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In Iran migliaia di morti. La promessa di Trump: "Arrivano gli aiuti" Leggi anche: Iran, migliaia di morti. Trump ai manifestanti: “Continuate a protestare, aiuti in arrivo” Leggi anche: Iran, proteste continuano: “Trump: Teheran vuole negoziare” ma azioni forti. Centinaia di morti e migliaia di arresti, news in diretta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La rivolta, le minacce degli ayatollah, le vittime: cosa sta succedendo in Iran; Iran, la diretta. Axios: “Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro”; Repressione in Iran, oltre 400 morti e migliaia di arresti. Teheran avverte: Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele. Alzato il livello di scontro; 12 Gennaio: Trentini libero, migliaia di morti in Iran, Trump minaccia Cuba. In Iran migliaia di morti. La promessa di Trump: "Arrivano gli aiuti" - Cresce di ora in ora il numero delle vittime nelle manifestazioni che da giorni si stanno verificando nelle principali città iraniane e nei ... iltempo.it

Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: 12mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. leggo.it

Iran, migliaia di morti. Trump ai manifestanti: “Continuate a protestare, aiuti in arrivo” - Appello del presidente Usa ai 'patrioti': "Salvate i nomi degli assassini, pagheranno caro prezzo". lavocedellisola.it

In Albania vivono migliaia di esuli iraniani che hanno giurato di abbattere il regime in Iran. Si tratta dei Mek, un controverso gruppo di opposizione che ha portato a crisi politiche e omicidi, anche in Italia #EuropeNews https://l.euronews.com/4Vt1 - facebook.com facebook

Dal novembre di sangue a Mahsa, la repressione nelle piazze in Iran. Migliaia i manifestanti uccisi negli anni dalla polizia e dalla giustizia sommaria #ANSA x.com

