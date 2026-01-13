In Iran fase critica pregate per noi L' appello dell' artista Howtan Re contro gli ayatollah

In un momento di grande tensione in Iran, l'artista Howtan Re ha lanciato un appello a pregare per la sua nazione. Le proteste contro il regime continuano a coinvolgere anche il mondo digitale, dove contenuti generati dall'intelligenza artificiale si intrecciano con le voci di protesta. Questa situazione evidenzia come la tecnologia e l’arte possano sostenere la diffusione di messaggi di solidarietà e speranza in momenti di crisi.

Le proteste degli iraniani contro il regime passano anche dal web e, inevitabilmente in quest'epoca, dai contenuti generati con l' intelligenza artificiale. Tra i tanti video spuntati in rete, ve n'è uno caricato da Howtan Re, artista nato a Teheran che ha lasciato il suo Paese nel 1979, l'anno della rivoluzione che ha portato al potere gli ayatollah, e che ora vive tra Stati Uniti e Italia. L'uomo è noto per le sue opere provocatorie, che puntano a protestare contro le ingiustizie e a promuovere il dialogo tra culture e religioni. "Basta con questa dittatura. Vogliamo la libertà. Lunga vita all'Iran e agli iraniani che sono stati massacrati da questi mullah che devono bruciare all'inferno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

