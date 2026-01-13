In Burundi non c’è più spazio per nessuno

In Burundi, la crescita della popolazione sta portando a una crescente pressione sulle risorse e sugli spazi disponibili. La regione dei Grandi Laghi in Africa si sta rapidamente densificando, e il Burundi rappresenta un caso emblematico di questa tendenza. Un'analisi attenta di questi cambiamenti è fondamentale per comprendere le sfide future legate allo sviluppo sostenibile e alla gestione delle risorse in questa area.

La regione africana dei Grandi laghi sta diventando una delle più densamente popolate del mondo, e il Burundi è un esempio estremo di come la pressione demografica sta cambiando il continente. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

