In arrivo parcheggi e asfaltature | Ma nessun aumento delle tasse

È stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028, uno strumento essenziale per definire gli interventi e le priorità del nostro Comune. Tra i principali interventi previsti ci sono lavori di asfaltatura e nuove aree di parcheggio, senza alcun incremento delle tasse locali. Questa pianificazione mira a migliorare i servizi e la qualità della vita, garantendo stabilità e trasparenza nelle decisioni future.

Via libera al bilancio di previsione 2026-2028, un documento fondamentale per il futuro del nostro Comune. Con un volume complessivo di circa 11 milioni di euro – spiega la giunta guidata da David Bacci – "questo bilancio guarda al futuro, consolida il presente e non dimentica i più fragili". "Anche quest'anno siamo riusciti ad approvare il bilancio entro la fine dell'anno, evitando l'esercizio provvisorio – viene spiegato –: un risultato che garantisce continuità amministrativa, programmazione efficace e maggiore efficienza nella gestione delle risorse. Il bilancio è frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto la giunta, tutte le aree comunali con i rispettivi responsabili e i consiglieri comunali attraverso le commissioni consiliari".

