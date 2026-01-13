In Abruzzo vinti 390mila euro con la Lotteria Italia è caccia ai vincitori

In Abruzzo, dopo l’estrazione della Lotteria Italia, si continua a cercare chi abbia vinto i premi di 390mila euro. A otto giorni dall’evento, il clima rimane di attenzione e interesse, mentre si attendono eventuali annunci ufficiali. La vincita rappresenta un’importante occasione per i fortunati destinatari, e l’intera regione resta in attesa di conoscere i dettagli dei premi assegnati.

A distanza di 8 giorni è ancora clima di festa per i premi della Lotteria Italia, che in Abruzzo ha fruttato 390mila euro. «Nessuno è venuto a comunicarci nulla o a festeggiare, non sappiamo di chi si tratti», dicono all'Ansa dalla tabaccheria Di Bacco di Pescara (viale Bovio), dove è stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta con l’estrazione e i premi per categoria: vinti 300mila euro a Auronzo di Cadore Leggi anche: Lotteria Italia, in Brianza vinti 40mila euro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lotteria Italia, nella regione vinti 390mila euro. A Pescara i più fortunati; Lotteria Italia: a Pescara i premi più alti vinti in Abruzzo; Lotteria Italia, in Abruzzo ancora clima di festa, è caccia ai vincitori; Casa nel bosco, ecco un progetto bioedilizio. Domani si decide per la scuola dei bambini. Lotteria Italia, nella regione vinti 390mila euro. A Pescara i più fortunati - Il concorso Sono stati venduti a Pescara i due biglietti più sostanziosi della Lotteria Italia vinti in Abruzzo, che deve comunque accontentarsi dei premi dalla seconda categoria ... ilmessaggero.it

Lotteria Italia, in Abruzzo ancora clima di festa, è caccia ai vincitori - A distanza di una settimana è ancora clima di festa per i premi della Lotteria Italia, che in Abruzzo ha fruttato 390mila euro. ansa.it

Lotteria Italia: a Pescara i premi più ricchi d’Abruzzo Colpo doppio nel capoluogo adriatico. I due premi di importo più alto vinti in Abruzzo alla Lotteria Italia arrivano da Pescara: due biglietti da 100mila euro ciascuno. In regione, complessivamente, le vi - facebook.com facebook

Biglietti vincenti della Lotteria Italia in Abruzzo: venduti a Pescara due tagliandi da 100.000... x.com

