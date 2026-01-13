In Abruzzo vinti 390mila euro con la Lotteria Italia è caccia ai vincitori

Da ilpescara.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo, dopo l’estrazione della Lotteria Italia, si continua a cercare chi abbia vinto i premi di 390mila euro. A otto giorni dall’evento, il clima rimane di attenzione e interesse, mentre si attendono eventuali annunci ufficiali. La vincita rappresenta un’importante occasione per i fortunati destinatari, e l’intera regione resta in attesa di conoscere i dettagli dei premi assegnati.

A distanza di 8 giorni è ancora clima di festa per i premi della Lotteria Italia, che in Abruzzo ha fruttato 390mila euro. «Nessuno è venuto a comunicarci nulla o a festeggiare, non sappiamo di chi si tratti», dicono all'Ansa dalla tabaccheria Di Bacco di Pescara (viale Bovio), dove è stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta con l’estrazione e i premi per categoria: vinti 300mila euro a Auronzo di Cadore

Leggi anche: Lotteria Italia, in Brianza vinti 40mila euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lotteria Italia, nella regione vinti 390mila euro. A Pescara i più fortunati; Lotteria Italia: a Pescara i premi più alti vinti in Abruzzo; Lotteria Italia, in Abruzzo ancora clima di festa, è caccia ai vincitori; Casa nel bosco, ecco un progetto bioedilizio. Domani si decide per la scuola dei bambini.

abruzzo vinti 390mila euroLotteria Italia, nella regione vinti 390mila euro. A Pescara i più fortunati - Il concorso Sono stati venduti a Pescara i due biglietti più sostanziosi della Lotteria Italia vinti in Abruzzo, che deve comunque accontentarsi dei premi dalla seconda categoria ... ilmessaggero.it

abruzzo vinti 390mila euroLotteria Italia, in Abruzzo ancora clima di festa, è caccia ai vincitori - A distanza di una settimana è ancora clima di festa per i premi della Lotteria Italia, che in Abruzzo ha fruttato 390mila euro. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.