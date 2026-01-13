Impasto la firma consapevole di Salvatore Cozzolino

Impasto, la firma consapevole di Salvatore Cozzolino, rappresenta l’impegno e la cura nella tradizione della pizza campana. Con una formazione solida e un approccio rispettoso delle tecniche autentiche, Cozzolino si distingue come interprete rigoroso e appassionato di questa arte. La sua filosofia si concentra sulla qualità degli ingredienti e sulla precisione dei metodi, offrendo un prodotto autentico e riconoscibile, frutto di esperienza e dedizione.

Salvatore Cozzolino (nella foto) continua a distinguersi come interprete rigoroso e appassionato dell'arte pizzaiola campana. "Impasto" Pizzeria, nata ad Aversa e oggi solida realtà anche a Santa Maria Capua Vetere, è il frutto di un percorso costruito con pazienza, studio e una visione ben definita, capace di conquistare chi nella pizza cerca sostanza, identità e coerenza.

Pasticceria De Santis Saverio. . L’architettura del Croissant. Dietro quella curva perfetta non c'è il caso, c'è un calcolo preciso. La laminazione è la nostra firma: alternare strati millimetrici di impasto e burro nobile per costruire una struttura che sfida la gravità. - facebook.com facebook

