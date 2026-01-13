Ilva i commissari | Da ArcelorMittal un disegno predatorio attuato per sei anni

I commissari di Ilva hanno evidenziato un disegno predatorio da parte di ArcelorMittal e degli amministratori di Acciaierie d’Italia, attuato tra il 2018 e il 2024. Le indagini hanno mostrato un quadro unitario di responsabilità, smentendo la presenza di episodi isolati e suggerendo un’incidenza sistemica sulla gestione del complesso industriale.

"Il complesso delle circostanze emerse all'esito delle indagini disposte dalla gestione commissariale offre un quadro unitario e continuativo di responsabilità potenzialmente ascrivibili ad ArcelorMittal e agli amministratori di Acciaierie d'Italia: si è trattato non di episodi isolati, ma di tasselli di un unico e articolato disegno predatorio, attuato dal 2018 al 2024?. È quanto si legge – riferisce l' Ansa – in un documento di sintesi elaborato dai commissari straordinari dell'acciaieria (Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli) a proposito dell' azione risarcitoria da sette miliardi intentata contro il colosso franco-indiano, che l'aveva acquisita nel 2018 per poi annunciare il recesso dal contratto e, a valle di una battaglia legale, rimanere azionista in coabitazione con Invitalia.

