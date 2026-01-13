Ilaria Galassi e le critiche per la blefaroplastica | Scrivono cattiverie assurde io mi vedo benissimo
Ilaria Galassi ha recentemente affrontato le critiche ricevute sui social riguardo alla sua blefaroplastica. In un’intervista a Caterina Balivo, l’ex gieffina ha ribadito di sentirsi bene e di essere soddisfatta del risultato, respingendo le accuse negative e le cattiverie che ha ricevuto. La sua testimonianza sottolinea l’importanza di ascoltare le proprie sensazioni e di mantenere un atteggiamento sereno di fronte ai giudizi altrui.
Ilaria Galassi torna a parlare della blefaroplastica a cui si è sottoposta di recente. Ospite di Caterina Balivo, l'ex gieffina ha rispedito al mittente le critiche ricevute sui social: "Dicono che l'intervento è venuto male, ma io sto bene e mi sento bella". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ilaria Galassi: “Con la blefaroplastica sono rinata” | VIDEO
Leggi anche: Genitori scrivono lettera ai responsabili della “lista stupri” del Giulio Cesare: “Non ci volteremo dall’altra parte”
Ilaria Galassi e le critiche per la blefaroplastica: “Scrivono cattiverie assurde, io mi vedo benissimo” - Ospite di Caterina Balivo, l’ex gieffina ha rispedito al mittente le critiche ricevute sui social: “Dicono che ... fanpage.it
''Guardate i miei occhi, sono bellissima'': Ilaria Galassi di 'Non è la Rai' si mostra soddisfatta in tv dopo l’intervento estetico - L’ex ragazza di “Non è la Rai”, oggi 49enne, ha mostrato soddisfatta il risultato a “La Volta Buona”. gossip.it
Ilaria Galassi si racconta dopo l'intervento di chirurgia estetica: "Per me era un disagio" - La ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato a La Volta Buona la sua esperienza e risposto alle critiche ricevute ... today.it
Ho fatto la blefaroplastica perché per me lo sguardo era un disagio. Ora mi vedo bella, sto benissimo e soprattutto vedo benissimo". Ilaria Galassi, romana di 49 anni, conosciuta per la sua partecipazione a Non è la Rai e prossima concorrente del Grande Frat - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.