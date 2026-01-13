Il volo di Leo nella neve Il sedicenne al Niguarda con i suoi tre compagni | Tuo fratello ti aspetta

Il volo di Leo nella neve ha avuto luogo domenica, quando il cielo sopra Zurigo era coperto di nubi e nevicava. Dopo un’attesa di mezz’ora, l’elicottero di Areu di Bergamo è decollato, atterrando in Svizzera per soccorrere Leo e sua madre. L’evento si è svolto presso l’ospedale di Zurigo, dove il sedicenne e i suoi compagni sono stati accompagnati in un intervento di emergenza.

Il cielo sopra Zurigo era chiuso domenica, "perché stava nevicando. Abbiamo aspettato una “finestra” di mezz’ora per far partire l’elicottero", e quello dell’ Areu di Bergamo è stato "l’unico che ha volato in Svizzera: è atterrato sull’ospedale di Zurigo, ha caricato Leonardo e la sua mamma e verso le 19.30 sono arrivati qui al Niguarda ", spiega l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso sotto l’ospedale dove ora sono ricoverati dodici sopravvissuti all’inferno del Constellation. Sette in terapia intensiva e cinque al centro ustioni, di cui tre "molto migliorati. Due nei prossimi giorni probabilmente li trasferiremo in altri ospedali", aggiunge Bertolaso, rinnovando la disponibilità ad accogliere la quindicenne Elsa e ustionati di altre nazionalità, anche se "il Niguarda è l’ospedale olimpico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il volo di Leo nella neve. Il sedicenne al Niguarda con i suoi tre compagni: "Tuo fratello ti aspetta" Leggi anche: Vivi la magia al Centro Sociale Polifunzionale Uniamoci: babbo Natale ti aspetta con i suoi simpatici amici Leggi anche: Crans-Montana, Leonardo Bove è al Niguarda coi tre compagni di classe: “Un primo segno di normalità” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il volo di Leo nella neve. Il sedicenne al Niguarda con i suoi tre compagni: Tuo fratello ti aspetta. Il volo di Leo nella neve. Il sedicenne al Niguarda con i suoi tre compagni: "Tuo fratello ti aspetta" - Tre dei dodici ustionati stanno meglio, nove lottano contro le infezioni". msn.com

"Passeggeri, il volo è stato appena cancellato!" E' diventato virale il video all'aeroporto di Amsterdam, dove alcuni steward si divertono a realizzare un pupazzo di neve perché il volo era stato appena realizzato per via delle condizioni meteorologiche. - facebook.com facebook

Il Nord Europa nella morsa della neve tra treni e voli cancellati. Il racconto di Martina: «Per Bari un viaggio di oltre 30 ore» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.