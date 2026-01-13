Il video della Salis mostra un’immagine surreale, con un tono ambiguo e riflessivo. La sua dichiarazione esprime un senso di sollievo per la conclusione di una difficile situazione, pur evidenziando che sarebbe potuta finire prima. Un commento che invita a riflettere sui momenti di crisi e sulle reazioni personali, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso.

"Ovviamente sono molto contenta che questo incubo per Alberto e i suoi cari sia finito. Doveva finire molto prima, certo, ma sono molto contenta. È una buona notizia che possa tornare a casa". Lo dice Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, commentando la liberazione di Alberto Trentini detenuto in Venezuela. "Capisco bene il sollievo che prova in questo momento. Quando sai che stai uscendo sei molto confuso, anche io non sapevo cosa avrei trovato fuori. Quando sei detenuto all'estero non hai molte notizie su quello che succede in Italia. Ci sono quindi due momenti, uno è quando esci proprio e l'altro quando torni a casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il video surreale della Salis: "felice" per Trentini ma sta con Maduro | GUARDA

Leggi anche: Venezuela, Salis: “Felice per Trentini, so cosa si prova in questi momenti”

Leggi anche: Il video surreale di Ronaldo quando entra per cenare da Trump: si guarda intorno, non succede niente

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È paradossale, quasi surreale. - facebook.com facebook