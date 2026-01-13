Il viaggio della Fiamma olimpica fa tappa a Padova

Da padovaoggi.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 gennaio 2026, Padova sarà protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica, che attraverserà la città in occasione delle Olimpiadi invernali. Come 45ª tappa della staffetta, l’evento rappresenta un momento di condivisione e celebrazione dello spirito olimpico, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo i valori di amicizia e solidarietà, in uno scenario di grande importanza sportiva e culturale.

Mercoledì 21 gennaio 2026, Padova si vestirà d'azzurro per accogliere il Viaggio della Fiamma Olimpica, diventando ufficialmente la 45° Città di Tappa della prestigiosa staffetta. Dalle ore 17 alle 19.30, i tedofori attraverseranno le vie del centro cittadino in un clima di grande festa, portando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Fiamma Olimpica in Toscana: il viaggio verso i Giochi invernali fa tappa a Siena, Firenze e Livorno

Leggi anche: Partito il Viaggio della Fiamma Olimpica, Paltrinieri primo tedoro. Domani tappa a Ostia, Civitavecchia e Tarquinia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa a Lecco!; La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 fa tappa a Piacenza; Domenica 11 gennaio il Viaggio della Fiamma Olimpica arriva a Torino; Il viaggio della Fiamma Olimpica passa dalla Liguria.

viaggio fiamma olimpica faLa Fiamma Olimpica fa tappa a Sarnico: il lago d’Iseo accende Milano-Cortina 2026 - La Fiamma arriverà sul lago d’Iseo dopo aver attraversato le province di Milano, Pavia, Lodi e Cremona. ecodibergamo.it

viaggio fiamma olimpica faMilano Cortina: la Fiamma Olimpica fa tappa allo storico stabilimento di Mirafiori - Dopo aver attraversato alcuni dei principali siti produttivi italiani del Gruppo Stellantis - ansa.it

viaggio fiamma olimpica faLa Fiamma olimpica fa tappa a Lecco - La fiamma olimpica giungerà dalla Valtellina, dopo aver disceso il lago, con un passaggio dai comuni di Menaggio, Bellagio, Colico, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, concludendo quindi la ... welfarenetwork.it

Il viaggio della Fiamma Olimpica ha fatto tappa in città

Video Il viaggio della Fiamma Olimpica ha fatto tappa in città

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.