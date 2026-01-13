Il viaggio della Fiamma olimpica fa tappa a Padova
Il 21 gennaio 2026, Padova sarà protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica, che attraverserà la città in occasione delle Olimpiadi invernali. Come 45ª tappa della staffetta, l’evento rappresenta un momento di condivisione e celebrazione dello spirito olimpico, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo i valori di amicizia e solidarietà, in uno scenario di grande importanza sportiva e culturale.
Mercoledì 21 gennaio 2026, Padova si vestirà d'azzurro per accogliere il Viaggio della Fiamma Olimpica, diventando ufficialmente la 45° Città di Tappa della prestigiosa staffetta. Dalle ore 17 alle 19.30, i tedofori attraverseranno le vie del centro cittadino in un clima di grande festa, portando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
