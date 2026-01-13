Il viaggio della Fiamma olimpica fa tappa a Padova

Il 21 gennaio 2026, Padova sarà protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica, che attraverserà la città in occasione delle Olimpiadi invernali. Come 45ª tappa della staffetta, l’evento rappresenta un momento di condivisione e celebrazione dello spirito olimpico, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo i valori di amicizia e solidarietà, in uno scenario di grande importanza sportiva e culturale.

Milano Cortina: la Fiamma Olimpica fa tappa allo storico stabilimento di Mirafiori - Dopo aver attraversato alcuni dei principali siti produttivi italiani del Gruppo Stellantis - ansa.it

La Fiamma olimpica fa tappa a Lecco - La fiamma olimpica giungerà dalla Valtellina, dopo aver disceso il lago, con un passaggio dai comuni di Menaggio, Bellagio, Colico, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, concludendo quindi la ... welfarenetwork.it

Il viaggio della Fiamma Olimpica ha fatto tappa in città

Il viaggio della fiamma olimpica passa da Torino: presenti, tra gli altri, Ivan Zaytsev, Giorgio Chiellini e ‘Pecco’ Bagnaia #Olympics #MilanoCortina #Bagnaia #Zaytsev #Chiellini x.com

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è molto più di un semplice rito sportivo: è un’avventura entusiasmante che segna l’arrivo dei Giochi nel nostro Paese. L’itinerario è iniziato il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del tradizion - facebook.com facebook

