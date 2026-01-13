Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi non Alfonso Signorini L’ex paparazzo | Lui è l’uomo più importante di Mediaset – Il video

In un’intervista recente, Massimo Giletti invita a riflettere oltre le accuse di Fabrizio Corona, suggerendo che il suo vero obiettivo potrebbe essere Marina Berlusconi piuttosto che Alfonso Signorini. Corona, ex paparazzo, ha dichiarato che Signorini è “l’uomo più importante di Mediaset”, ma Giletti invita a considerare un quadro più ampio, evitando interpretazioni superficiali e analizzando con attenzione le dinamiche dietro le sue dichiarazioni.

Il vero obiettivo di Fabrizio Corona è Alfonso Signorini o Marina Berlusconi? A chiederselo è Massimo Giletti, conduttore de Lo stato delle cose, che invita ad «andare oltre la lettura banale» delle accuse rivolte dall’ex paparazzo e le relative polemiche. Intervistato dalla trasmissione Rai, Corona ammette che Signorini non è il vero (o unico) obiettivo dei suoi servizi: «Non ho attaccato Signorini perché ce l’ho con lui. Di Signorini non me ne frega un c**zo. Ho attaccato l’elemento più importante del sistema della comunicazione, l’uomo più importante di Mediaset ». Il vero obiettivo: Marina Berlusconi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Alfonso Signorini nel mirino di Fabrizio Corona, interviene Marina Berlusconi

Leggi anche: Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, la dura reazione di Fabrizio Corona: “Sa i segreti dei Berlusconi, non lo licenzieranno” | VIDEO