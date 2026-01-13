Il vero abito dura anche nell’immaginario

L'arte dell'abito si misura nella sua durata, anche nella memoria. Alla guida di Lodenfrey, Leonard von Pfister, erede di sesta generazione, sottolinea l'importanza di uno stile che resiste al passare del tempo. La nostra filosofia si basa su un fashion che privilegia la qualità e la cura, piuttosto che le mode effimere, costruendo valori duraturi nel rispetto della tradizione.

L’uomo alla guida di Lodenfrey, erede di sesta generazione Leonard von Pfister: «Crediamo in un fashion che non insegue la velocità ma costruisce nel tempo. Hubertus è il nostro manifesto e per Pitti Uomo 109 presentiamo una versione customizzata da Carlotta Orlando». Con oltre un secolo di storia alle spalle, Lodenfrey rappresenta uno dei nomi più autentici dell’heritage europeo legato all’outerwear. Un marchio che ha saputo attraversare il tempo restando fedele alle proprie radici, reinterpretando il loden - simbolo di funzionalità e tradizione alpina - in chiave contemporanea. Oggi a guidarne il percorso è Leonard von Pfister, sesta generazione della famiglia, chiamato a raccogliere un’eredità importante e a proiettarla nel futuro. 🔗 Leggi su Laverita.info

