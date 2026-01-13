Il tuo è un posto dove non posso arrivare | il dramma di M al Teatro Trastevere

“Il tuo è un posto dove non posso arrivare” è uno spettacolo teatrale scritto e interpretato da Eleonora Gusmano, in scena al Teatro Trastevere. La rappresentazione affronta temi di distanza, incomunicabilità e desiderio di comprensione, offrendo uno sguardo intimo e riflessivo su relazioni e limiti umani. Un appuntamento che invita lo spettatore a riflettere sulle barriere che ci separano e sulla ricerca di connessione.

Cosa: Lo spettacolo teatrale "Il tuo è un posto dove non posso arrivare", scritto e interpretato da Eleonora Gusmano. Dove e Quando: Teatro Trastevere (Via Jacopa de' Settesoli, 3), dal 22 al 25 gennaio 2026. Perché: Un'indagine profonda e audace sull'identità femminile e sull'incomunicabilità attraverso un monologo polifonico. Il palcoscenico del Teatro Trastevere si prepara ad accogliere una narrazione intensa e necessaria, capace di scavare nelle pieghe più recondite dell'animo umano. Il tuo è un posto dove non posso arrivare, opera firmata e interpretata da Eleonora Gusmano, non è soltanto una rappresentazione teatrale, ma un viaggio catartico che attraversa decenni di storia personale e sociale.

In scena al Teatro Trastevere Il tuo è un posto dove non posso arrivare Dal 22 al 25 gennaio 2026 di e con: Eleonora Gusmano regia: Daniele Aureli adattamento per la scena: Daniele Aureli, Ania Rizzi Bogdan, Eleonora Gusmano

