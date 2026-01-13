Il Telescopio Hubble cadrà sulla Terra | le stime della NASA su data e vittime che potrebbe causare

13 gen 2026

Il Telescopio Hubble, ormai prossimo al rientro nell’atmosfera terrestre, rappresenta un evento inatteso e incontrollato. La NASA stima che, nel processo, potrebbero verificarsi danni o vittime, considerando la sua dimensione e composizione. Questo scenario deriva dalla fine del programma di recupero con lo Space Shuttle, ormai dismesso. Di seguito, analizziamo le possibili date e implicazioni di questo evento.

Il Telescopio Spaziale Hubble si schianterà sulla Terra nei prossimi anni. Il suo rientro sarà incontrollato perché nel progetto iniziale era previsto il recupero con lo Space Shuttle, ormai andato in pensione da tempo. Ecco quando dovrebbe precipitare e quante vittime potrebbe causare secondo le stime degli scienziati. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

