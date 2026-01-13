Il talento Lodovico Parravicini primo al concorso ’Franco Gulli’.

Lodovico Parravicini, ventenne di Imola, si è aggiudicato il primo premio al concorso biennale ‘Franco Gulli’, una delle competizioni più importanti per i giovani violinisti sotto i 30 anni. Con un talento riconosciuto a livello internazionale, Parravicini si distingue per le sue doti artistiche e la maturità interpretativa, confermando il suo ruolo tra i promettenti musicisti del panorama classico.

Vent’anni e già un palcoscenico internazionale conquistato. È il talento imolese di Lodovico Parravicini a brillare al concorso biennale di violino ‘Franco Gulli’, uno degli appuntamenti più prestigiosi per i giovani violinisti under 30. Il musicista, classe 2005, ha ottenuto il primo premio ex aequo con la giapponese Yumiko Yumiba, al termine di una finale di altissimo livello ospitata al teatro Zancanaro di Sacile (Pordenone), accompagnata dall’orchestra La Serenissima diretta dal maestro Mario Zanette. Parravicini ha convinto la giuria grazie a un’esecuzione capace di unire solidità tecnica, maturità interpretativa e intensità emotiva, emergendo in un confronto serrato che ha visto solo tre finalisti su sessanta candidati iniziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Finale "Premio Gulli", vincitori ex aequo Yumiko Yumiba e Lodovico Parravicini - I giovani talenti del violino sono giunti finalisti al secondo Concorso Internazionale intitolato al grande violinista friulano Franco Gulli che ha richiamato a Sacile musicisti da numerosi Paesi ... rainews.it