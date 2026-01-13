Il Sistema perverso delle toghe non è finito estromettendo me

In un nuovo libro-intervista con Alessandro Sallusti, l’ex presidente dell’Anm commenta le dinamiche interne al sistema giudiziario italiano, evidenziando le criticità e le percezioni di ingiustizia. Attraverso le sue parole, si approfondiscono temi legati all’indipendenza della magistratura e alle presunte connessioni tra giudici e media, offrendo uno sguardo diretto su un settore spesso al centro di discussioni pubbliche e politiche.

Nel nuovo libro-intervista con Alessandro Sallusti, l’ex presidente dell’Anm si toglie altri sassolini: «Per chi fa parte dell’intreccio malato tra giudici e media non vale ciò che vale per i comuni mortali». Dopo Il Sistema, Luca Palamara torna a svelare le magagne dei giudici italiani ad Alessandro Sallusti ne Il Sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici, in libreria per Rizzoli a partire da oggi. Ne pubblichiamo un estratto. 🔗 Leggi su Laverita.info

