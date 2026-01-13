Il sindaco Masci sul ritorno alle urne | Amareggiato ma certo che i pescaresi non avranno dubbi
Il sindaco Carlo Masci esprime un certo dispiacere per il ritorno alle urne, evidenziando però la sua fiducia nella chiarezza della decisione del consiglio di Stato. Dopo la conferma delle decisioni del Tar, si attende che i cittadini di Pescara si esprimano nuovamente, certi che la loro scelta sarà chiara e definitiva. La situazione sottolinea l’importanza di un processo elettorale trasparente e rispettato.
Si dice amareggiato il sindaco Carlo Masci per il fatto che in 23 sezioni si dovrà tornare a votare, ma anche soddisfatto del fatto ch la decisione del consiglio di Stato che ha sostanzialmente confermato quanto già deciso dal Tar (Tribunale amministrativo regionale) “ha escluso in maniera chiara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: I Giovani democratici sul ritorno alle urne: "Pronti al voto, ma sarebbe stato più giusto annullare in toto le elezioni"
Leggi anche: Caos in giunta, Rinascita per Morciano: "Il sindaco pensa alle dimissioni, ma non è certo colpa nostra"
Sindaco di Pescara, amareggiato, ma ora si voti il prima possibile - "Prendo atto della sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il nostro appello solo in parte, stabilendo che si torni al voto in 23 sezioni (di cui una ospedaliera) su 170. ansa.it
Pescara, il sindaco Masci: «Sì alla sospensiva, niente voto ad agosto» - L'ipotesi dal mare alle urne non ci sarà e Pescara tira un sospiro di sollievo e riprende i suo cammino di città metropolitana. ilmessaggero.it
Buon compleanno…Pescara. 99 anni fa nasceva la città e sul suo profilo social arrivano gli auguri del sindaco Carlo Masci. “Passa il tempo ma diventi sempre più bella, moderna e sostenibile”. #Attualità #Pescara #Rete8 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.