Il sindaco Masci sul ritorno alle urne | Amareggiato ma certo che i pescaresi non avranno dubbi

Il sindaco Carlo Masci esprime un certo dispiacere per il ritorno alle urne, evidenziando però la sua fiducia nella chiarezza della decisione del consiglio di Stato. Dopo la conferma delle decisioni del Tar, si attende che i cittadini di Pescara si esprimano nuovamente, certi che la loro scelta sarà chiara e definitiva. La situazione sottolinea l’importanza di un processo elettorale trasparente e rispettato.

Pescara, il sindaco Masci: «Sì alla sospensiva, niente voto ad agosto» - L'ipotesi dal mare alle urne non ci sarà e Pescara tira un sospiro di sollievo e riprende i suo cammino di città metropolitana. ilmessaggero.it

Buon compleanno…Pescara. 99 anni fa nasceva la città e sul suo profilo social arrivano gli auguri del sindaco Carlo Masci. “Passa il tempo ma diventi sempre più bella, moderna e sostenibile”. #Attualità #Pescara #Rete8 - facebook.com facebook

