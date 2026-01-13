Il sindaco di Bagnacavallo | Proseguiamo con tutti i controlli necessari

Il sindaco di Bagnacavallo ha comunicato che si stanno intensificando i controlli nelle scuole e negli asili del territorio. Il personale tecnico sta effettuando sopralluoghi accurati per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. Questa attività si inserisce in un’ottica di prevenzione e tutela della comunità scolastica, assicurando un ambiente salubre e adeguato all’attività educativa.

"Stiamo procedendo con i nostri tecnici con i sopralluoghi in tutte le scuole e gli asili sul territorio comunale. I bambini e i ragazzi sono in sicurezza, non si registrano danni ed elementi che destino preoccupazione. Proseguiamo con tutti i controlli necessari in casi come questo su tutti gli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: De Pascale: "Proseguiamo con controlli e vigilanza rafforzata" Leggi anche: De Pascale: "Proseguiamo con controlli e vigilanza rafforzata" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. 18 + L'amministrazione comunale ha incontrato venerdì scorso le ragazze e i ragazzi di Bagnacavallo che quest’anno hanno compiuto diciotto anni. ll sindaco Matteo Giacomoni e gli assessori hanno accolto neodiciottenni associando ai festeggiamenti p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.