Il sindaco Barattoni | Nessun danno a persone o cose
Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha rassicurato sulla situazione dopo il recente terremoto, affermando che al momento non si registrano danni a persone o cose. La centrale operativa della Polizia Locale è attiva per monitorare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della comunità. La situazione è sotto controllo, e si continuerà a seguire con attenzione eventuali aggiornamenti.
Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, fa il punto dopo il terremoto: "Al momento la centrale operativa della Polizia Locale (tel. 0544-219219) non ha ricevuto segnalazioni di danni a persone o cose. Gli uffici tecnici stanno comunque effettuando visite ispettive per accertamenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
