Il sindaco Barattoni | Nessun danno a persone o cose

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha rassicurato sulla situazione dopo il recente terremoto, affermando che al momento non si registrano danni a persone o cose. La centrale operativa della Polizia Locale è attiva per monitorare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della comunità. La situazione è sotto controllo, e si continuerà a seguire con attenzione eventuali aggiornamenti.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.