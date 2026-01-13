Il sindaco apre gli occhi | Città insicura

Il sindaco ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza cittadina, definendo la città insicura. Con l’arrivo del 2026, si prevede una maggiore attenzione e interventi mirati per migliorare la situazione. L’ultimo anno di mandato sarà quindi dedicato a strategie e iniziative volte a rafforzare la sicurezza e il benessere dei cittadini, segnando un nuovo impegno per la comunità.

Il 2026 si apre con una nuova consapevolezza, per il sindaco almeno. L'ultimo anno abbondante di mandato sarà più attento alla sicurezza. E questo a fronte del terribile omicidio di Aurora Livoli, trovata morta in un cortile di via Paruta il 29 dicembre, e dell'urgenza di arrivare al rimpasto e quindi di individuare un assessore alla Sicurezza. Il giorno della Befana, Sala ha avuto la sua «Epifania»: «Sarà probabilmente un tecnico a ricoprire questo ruolo» aveva detto aggiungendo che «il tema va affrontato anche con un maggior presidio del territorio». Il sindaco ha ammesso come i cittadini siano in grande allerta: «ogni volta che vado al bar c'è qualcuno che mi parla di sicurezza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il sindaco apre gli occhi: "Città insicura" Leggi anche: Il Pd difende l’assessore: "La città non è insicura, pieno sostegno a Ferrini" Leggi anche: La sicurezza insicura delle nostre città Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vigevano, crepe in piazza Ducale: il Comune scrive ai proprietari di casa Menti, Possamai apre alla cessione dello stadio al Vicenza. Rispondendo alle domande dei cittadini via social, il sindaco apre anche alla possibilità di un passaggio di proprietà dell’impianto. x.com #MassaLubrense Azione in Comune apre alla candidatura a sindaco di Maria Cafiero - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.