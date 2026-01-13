La facoltà di Medicina e la sfida del "semestre filtro". Sono stati 1054 gli studenti che hanno frequentato le lezioni aspirando ai 364 posti disponibili per Medicina e ai 25 previsti per Odontoiatria. I risultati raccontano una selezione rigorosa: tra i candidati assegnati alla sede di Ancona, sono 180 coloro che hanno superato "puliti" tutti e tre gli esami previsti, ottenendo il via libera immediato per l’immatricolazione definitiva. Tuttavia, la porta non si chiude per tutti gli altri. Ci sono infatti 209 studenti che, pur avendo ottenuto punteggi validi, presentano uno o due debiti formativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il "semestre filtro". Medicina, solo in 180 hanno superato gli esami

