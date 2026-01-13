Il Roller cede a Bassano Stavolta sfuma la rimonta
L’Ubroker Bassano ne segna quattro come all’andata. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, invece, non riesce a replicare come nella sfida che al PalaSomaschini aprì la stagione 2025-2026, archiviata con un pareggio per 4 a 4. Stavolta finisce 4 a 1 a favore dei padroni di casa, seconda forza del campionato, preceduti solo dall’inarrivabile Trissino. Domani sono in programma i posticipi della 13sima giornata, Valdagno-Trissino e Bassano-Viareggio. Trissino è primo con 35 punti, Bassano insegue a due lunghezze. Gli esiti dei due incontri indicheranno il campione d’inverno. La “coda“ della prima parte del torneo, inoltre, sancirà le partecipanti alla fase finale della Coppa Italia, riservata alle prime otto classificate al termine dell’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
