Il Rinascimento Adriatico e la figura di Giovanni Bellini

Il Rinascimento Adriatico, periodo di grande fermento artistico e culturale, vede tra i suoi protagonisti Giovanni Bellini. Artista di formazione veneziana, Bellini ha contribuito a definire lo stile rinascimentale nella regione, distinguendosi per la sua capacità di unire tradizione e innovazione. La sua opera ha influenzato generazioni successive, consolidando il suo ruolo come figura chiave nel panorama artistico del XV e XVI secolo.

Giovanni Bellini, detto il Giambellino, o Zuane Belin, come chiamato confidenzialmente a Venezia, è uno dei più importanti esponenti del Rinascimento Adriatico. La madre, Anna Rinversi, marchigiana, redige testamento nel 1471 senza nominare Giovanni, suo terzogenito, nato nei primi anni del terzo decennio del Quattrocento. La sorella maggiore dell'artista, Nicolosia, andrà in sposa nel 1453 a Padova ad Andrea Mantegna. Quest'ultimo sarà ideale maestro di Giovanni, dopo l'apprendistato con il padre Jacopo e il fratello Gentile, creando un calco formale da cui il Bellini si libererà del tutto proprio con la Pala di Pesaro in esame.

Il Natale milanese si illumina con il ritorno del "Polittico di Monte San Martino": un capolavoro del Rinascimento adriatico, riunito eccezionalmente a Palazzo Marino e presentato in un allestimento immersivo che esalta la maestria dei fratelli Crivelli. - facebook.com facebook

