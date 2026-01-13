Il ricordo di Biagio Conte | Stare accanto a lui quando faceva i digiuni-preghiera è stato un grande dono

Il ricordo di Biagio Conte testimonia l’importanza della sua presenza e dedizione. Stare con lui durante i digiuni e le preghiere rappresentava un’esperienza intensa, ricca di significato e di momenti che richiamavano il Vangelo. La sua vita è stata un esempio di fede e di servizio, lasciando un’eredità di speranza e spiritualità per chi lo ha conosciuto e apprezzato.

"Stare accanto a Fratel Biagio, quando faceva i digiuni-preghiera, è stato un grande dono per me, si vivevano tanti momenti che ricordavano pagine del Vangelo e talvolta dei veri e propri miracoli". Così all'Adnkronos, Riccardo Rossi, ex portavoce del missionario palermitano morto il 12 gennaio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: La doppia faccia di Conte sul Garante della Privacy: quando dava ragione a lui faceva «chiarezza» Leggi anche: Adani: «Conte andrebbe ringraziato perché parla chiaro. Quando lo faceva Mourinho, era bellissimo. Lo fa lui, no» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Biagio Conte, il ricordo tre anni dopo; Palermo, terzo anniversario morte fratel Biagio Conte, il ricordo di Riccardo Rossi; Biagio Conte nel racconto delle due sorelle: «Era protettivo, è stato sempre insofferente verso le ingiustizie; A San Giuseppe Jato il ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo: “Simbolo crudele di una mafia che teme.... Biagio Conte, il ricordo tre anni dopo - Palermo celebra la memoria del suo santo laico, scomparso tre anni fa, intitolandogli una strada a due passi da dove operava senza sosta. rainews.it

Rossi: "Stare accanto a Biagio Conte grande dono per me" - preghiera, è stato un grande dono per me, si vivevano tanti momenti che ricordavano pagine del Vangelo e talvolta dei veri e propri miracoli'. adnkronos.com

Il ricordo di Biagio Conte a tre anni dalla sua scomparsa - ] ... blogsicilia.it

Tre anni fa la morte di Biagio Conte, il ricordo di Riccardo Rossi x.com

#Palermo, terzo anniversario morte fratel Biagio Conte, il ricordo di Riccardo Rossi. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.