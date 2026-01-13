Il Regno Unito apre un’inchiesta su Grok il chatbot del social network X

Il Regno Unito ha avviato un’indagine su Grok, il chatbot di intelligenza artificiale di X, il social network di Elon Musk. L’obiettivo è valutare le accuse di creazione e diffusione di immagini false a carattere sessuale attraverso l’uso di questa tecnologia. L’iniziativa si inserisce in un contesto di maggior attenzione regolamentare verso le piattaforme digitali e l’utilizzo responsabile dell’IA.

Grok a rischio anche nel Regno Unito: aperta l'indagine Ofcom - L'Ofcom apre un'indagine su Grok e il Regno Unito si dice aperto alla possibilità di vietare X sul proprio territorio: l'UE non è più sola contro Musk. hdblog.it

L'Autorità di Regolamentazione dei Media nel Regno Unito, che si chiama Ofcom, ha avviato un'indagine formale sulle immagini sessualmente esplicite di donne e minorenni generate da Grok, il chatbot di intelligenza artificiale integrato dentro a Twitter - facebook.com facebook

Regno Unito, entra in vigore il reato sui deepfake intimi: Grok e X sotto indagine x.com

