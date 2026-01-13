Il Regno Unito apre un’inchiesta su Grok il chatbot del social network X
Il Regno Unito ha avviato un’indagine su Grok, il chatbot di intelligenza artificiale di X, il social network di Elon Musk. L’obiettivo è valutare le accuse di creazione e diffusione di immagini false a carattere sessuale attraverso l’uso di questa tecnologia. L’iniziativa si inserisce in un contesto di maggior attenzione regolamentare verso le piattaforme digitali e l’utilizzo responsabile dell’IA.
