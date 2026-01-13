Il Regno Unito apre un’inchiesta su Grok il chatbot del social network X

Da internazionale.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Regno Unito ha avviato un’indagine su Grok, il chatbot di intelligenza artificiale di X, il social network di Elon Musk. L’obiettivo è valutare le accuse di creazione e diffusione di immagini false a carattere sessuale attraverso l’uso di questa tecnologia. L’iniziativa si inserisce in un contesto di maggior attenzione regolamentare verso le piattaforme digitali e l’utilizzo responsabile dell’IA.

Il 12 gennaio Londra ha inasprito i toni nei confronti del social network X di Elon Musk, aprendo un’inchiesta sulle false immagini a carattere sessuale create da Grok, il suo chatbot d’intelligenza artificiale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il regno unito apre un8217inchiesta su grok il chatbot del social network x

© Internazionale.it - Il Regno Unito apre un’inchiesta su Grok, il chatbot del social network X

Leggi anche: Scandalo deepfake sessuali, il Regno Unito apre un’indagine su X di Elon Musk. Sotto esame c’è il chatbot Grok

Leggi anche: L’Europa contro Grok di Elon Musk: “Pedopornografia non è libertà d’espressione”. Il Regno Unito apre un’indagine

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

regno unito apre un8217inchiestaScandalo deepfake sessuali, il Regno Unito apre un’indagine su X di Elon Musk. Sotto esame c’è il chatbot Grok - L’authority britannica Ofcom avvia un’indagine su X per immagini sessuali deepfake generate da Grok di Elon Musk ... lanotiziagiornale.it

regno unito apre un8217inchiestaGrok a rischio anche nel Regno Unito: aperta l'indagine Ofcom - L'Ofcom apre un'indagine su Grok e il Regno Unito si dice aperto alla possibilità di vietare X sul proprio territorio: l'UE non è più sola contro Musk. hdblog.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.