Il Ravenna rallenta | Serve più concretezza

Il Ravenna si confronta con le difficoltà emerse nel derby, concluso senza reti e poche occasioni. La squadra, dopo un risultato che ha deluso le aspettative, riconosce la necessità di adottare un approccio più concreto e solido. Un passo importante per migliorare le prestazioni e rinvigorire l’entusiasmo dei tifosi, puntando su maggiore efficacia in campo e consolidamento delle strategie.

L'esito del derby – uno 0-0 con pochissime emozioni – ha lasciato un po' di amaro in bocca fra i tifosi giallorossi. Adriano Esposito, uno dei più positivi in casa giallorossa, ha cercato di evidenziare gli aspetti positivi: "Abbiamo disputato un 'grosso' primo tempo, interpretando bene la partita. Abbiamo iniziato col piglio giusto. Sinceramente mi sarei aspettato un Forlì un po' più aggressivo, così come aveva fatto nelle precedenti partite. Questa loro tattica di restare arroccati e di attenderci bassi, soprattutto nel 2° tempo, ci ha impedito molte volte di trovare spazio. Per quanto ci riguarda, avremmo dovuto essere più concreti nella gestione della palla.

