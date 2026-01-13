Il quarto teaser di Avengers | Doomsday mostra Black Panther Namor e I Fantastici 4

Marvel ha rilasciato il quarto teaser di Avengers: Doomsday, focalizzandosi su Black Panther, Namor e I Fantastici 4. Questa strategia di brevi video mira a presentare i vari gruppi di personaggi che comporranno il film, offrendo uno sguardo anticipato alle future protagoniste. Il teaser si inserisce nel calendario di promozione, mantenendo l’interesse del pubblico senza rivelare dettagli eccessivi sulla trama.

Marvel ha pubblicato il quarto teaser di Avengers: Doomsday, continuando la strategia di brevi video dedicati a gruppi specifici di personaggi. Questa volta l'attenzione si sposta su Wakanda, Talokan e sull'inedita integrazione dei Fantastici Quattro nell'universo principale Marvel. Il filmato, disponibile anche in italiano, punta più a confermare presenze chiave che a sorprendere, visto che non mancano elementi narrativi rilevanti per il futuro del MCU. Il tutto si chiude con un nuovo conto alla rovescia verso l'uscita cinematografica. Dopo aver mostrato il trailer dedicato agli X-Men, il nuovo teaser si apre con Shuri, ora ufficialmente Black Panther, che attraversa una landa desolata pronunciando parole cariche di perdita e responsabilità.

