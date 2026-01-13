Il premio Sant’Ilario nel segno della letteratura e del sociale | medaglie d’oro allo scrittore Nori e alla Colser

A Parma, in occasione della festa di Sant’Ilario, si è svolta una cerimonia al Teatro Regio che ha premiato figure significative nel campo della letteratura e del sociale. Sono state consegnate due Medaglie d’Oro, tra cui quella allo scrittore Nori, e sette Attestati di Civica Benemerenza, riconoscimenti che testimoniano l’impegno della città nei settori culturale e sociale.

