Il Premio Berchet a Marco Tutino | Incoraggia a inseguire i propri sogni

Il Premio Berchet a Marco Tutino rappresenta un riconoscimento importante che mira a incoraggiare i giovani a seguire le proprie passioni. La premiazione, simbolicamente, funge da stimolo motivazionale per gli studenti, invitandoli a perseguire con determinazione i propri obiettivi e sogni. È un’occasione per sottolineare l’importanza del talento e della perseveranza nel percorso di crescita personale e professionale.

"La premiazione è una leva motivazionale simbolica per i nostri studenti a rincorrere i propri sogni". È il Premio Berchet 2026, che la preside del liceo classico Berchet, Clara Atorino, ha consegnato al compositore Marco Tutino, ex-studente che inseguendo e credendo nella sua passione per la musica e oggi è una delle voci più autorevoli della musica italiana contemporanea. Milanese, classe 1954, Tutino è autore di opere liriche, musica sinfonica e cameristica, colonne sonore e progetti teatrali. È stato per oltre vent’anni docente di Composizione al Conservatorio di Milano. Ex direttore artistico del Teatro Regio di Torino e del Teatro Comunale di Bologna, è ora direttore artistico della Fondazione Teatro di Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

