Il pranzo di chi è solo Bruna mette a tavola sessanta compaesani

Il pranzo di chi è solo è un'iniziativa di Bruna, che ha invitato sessanta persone del paese a condividere un momento di convivialità. Un’occasione per ritrovarsi, scambiare parole e alleggerire la quotidianità, anche solo per una giornata. Un gesto che sottolinea l’importanza della comunità e del senso di appartenenza, offrendo a chi si trova in solitudine uno spazio di condivisione semplice e autentico.

di Laura Lucente CORTONA Un pranzo pensato per stare insieme, condividere un momento semplice e rompere, anche solo per un giorno, la solitudine. È lo spirito che ha animato il " pranzo di compagnia " organizzato nei giorni scorsi a Cortona, che ha riunito circa sessanta persone nelle sale parrocchiali di Palazzo Vagnotti. Un’iniziativa che nasce anche da una constatazione concreta: nel centro storico la popolazione residente è ormai ridotta e, tra chi continua a viverci, sono numerosi gli anziani che trascorrono le giornate in solitudine. Una realtà silenziosa, spesso poco visibile, ma molto presente nella vita quotidiana della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

