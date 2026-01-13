Il power suit gessato | l’eleganza sartoriale che ruba i codici estetici a Wall Street

Il power suit gessato rappresenta un’evoluzione dell’abbigliamento professionale, unendo tradizione sartoriale e stile contemporaneo. Nato come simbolo di rigore e autorità, oggi si configura come un’interpretazione più libera e personale dell’eleganza, superando i codici classici. Questa trasformazione riflette un cambiamento culturale, in cui il guardaroba femminile abbraccia nuove forme di autonomia e espressione estetica, senza rinunciare alla sobrietà e alla qualità.

Life&People.it C’è una certa ironia nella storia del costume: il tessuto che per decenni ha rappresentato il rigore maschile e la conformità aziendale diviene il simbolo più autentico dell’emancipazione estetica feminile. Il tessuto pinstripe, con le sue righe verticali che tagliano il grigio fumo di Londra o il blu notte profondo, abbandona la rigidità dei consigli di amministrazione maschili per scivolare con prepotenza nel guardaroba contemporaneo. Il power suit gessato non è più un prestito né un tentativo di imitazione del potere tradizionale. Liberato dalla rigidità delle sue origini, si ripresenta oggi con una fluidità inedita, trasformando la linea verticale in un vettore di una nuova eleganza, cerebrale e assertiva. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.itImmagine generica

