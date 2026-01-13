Il pianista statunitense Kenny Wayne in concerto per la nuova stagione del Kabala
Il 15 gennaio, il Kabala ospiterà il concerto del Kenny
Giovedì 15 gennaio si terrà il concerto del Kenny "Blues Boss" Wayne Quartet, formazione blues di livello internazionale composta dal leggendario Kenny Wayne al pianoforte, Heggy Vezzano alla chitarra, Russell Jackson al basso e Joey di Marco alla batteria, per la nuova stagione del Kabala.Al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Concerto di inaugurazione della nuova stagione concertistica de “Il Circolo Artistico” con il giovane pianista Enrico Simonetta
Leggi anche: La Stagione concertistica degli Amici della Musica, il pianista Giovanni Bellucci in concerto al Politeama
Il blues che accende Novi: Kenny “Blues Boss” Wayne incanta il Teatro Marenco.
Kenny Blues Boss Wayne in concerto - Martedì 20 gennaio 2026 la stagione del Blue Note di Milano (via Borsieri 37) prosegue ospitando il pianista, cantante e compositore di blues, boogie- mentelocale.it
Kenny “Blue Boss” Wayne porta il blues al Diavolo Rosso nel giorno dell'Epifania - Sarà Kenny “Blue Boss” Wayne, pianista e cantante capace di far convivere l’anima più ruvida del blues con l’energia del funk, il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna “Sotto le stelle ... lavocediasti.it
Il blues tra storia e modernità con il pianista Kenny Wayne - 30, il palco del teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153) verrà infiammato dal pianista, cantante e compositore americano di blues, boogie- ilrestodelcarlino.it
Nuova settimana nuovo giro di giostra di compleanni del giorno! Nati oggi: -George Duke, è stato un pianista, tastierista, compositore e produttore discografico statunitense. Pianista, tastierista jazz e R&B, è tra i pionieri del sintetizzatore nonché produttore di m - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.