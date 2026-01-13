Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese | dove e quando passa

Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese si avvicina, segnando un momento importante delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Con date e tappe precise, questa cerimonia rappresenta un’occasione di condivisione e orgoglio per la comunità locale. Scopri i dettagli sul percorso e le località coinvolte, in un’occasione che sottolinea il legame tra il territorio e l’evento olimpico internazionale.

Manca poco all'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e il Veronese si prepara ad accogliere uno dei momenti più simbolici dell'evento: il passaggio della Fiamma Olimpica.Domenica 18 gennaio 2026 arriva a Verona e tappa conclusiva della giornata. Il viaggio proseguirà poi lunedì.

