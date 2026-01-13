Il papa andrà in Angola nel suo primo viaggio in Africa

Il papa Leone XIV intraprenderà il suo primo viaggio in Africa, con destinazione l’Angola. Sebbene il viaggio non sia ancora stato ufficialmente pianificato, rappresenta un’occasione importante per rafforzare i legami con un Paese con una forte presenza cattolica, erede di una storia coloniale portoghese. Questo viaggio potrebbe contribuire a promuovere il dialogo e la cooperazione tra la Chiesa e la società angolana.

Nel suo primo viaggio in Africa, che però non è stato ancora pianificato, papa Leone XIV visiterà l’ Angola, Paese che fu colonia portoghese e dove oltre la metà della popolazione è di fede cattolica. Lo ha detto l’ arcivescovo Kryspin Witold Dubiel, nunzio apostolico nella nazione dell’Africa meridionale. Il diplomatico ha confermato che il pontefice ha accettato gli inviti sia dei vescovi cattolici dell’Angola che del presidente João Lourenço. Tempi, itinerario e programma della visita sono in fase di definizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

