IL NOTIZIARIO Ancora in dubbio Isak Vural

Il notiziario di oggi segnala l’apertura della prevendita per la partita tra Pisa e Atalanta, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 20. La vendita dei biglietti è iniziata nei punti autorizzati di Pisa, con i sostenitori nerazzurri che si preparano all’incontro. Continueremo a seguire gli sviluppi e le eventuali novità relative a questa sfida.

Nel primo pomeriggio di ieri per i sostenitori nerazzurri è scattata l'"Operazione Atalanta": al Pisa Store di via Oberdan, al Solo Pisa di via Piave e al Tifo Pisa di Fornacette è scattata la prevendita per i tagliandi della partita in programma venerdì 16 gennaio alle 20.45 all'Arena Garibaldi. I tagliandi sono acquistabili anche direttamente sul sito Ticketone, anche se utilizzando la modalità telematica i tifosi non possono usufruire delle tariffe ridotte previste per le persone con disabilità nei settori di tribuna inferiore e superiore. I tagliandi, disponibili in tutti i settori nerazzurri a eccezione della curva nord – per la quale ci si deve collegare alla piattaforma Ticketag per poter comprare quei biglietti rimessi in vendita dagli abbonati impossibilitati a recarsi allo stadio – vanno dai 32 euro (comprensivi di prevendita) della curva sud (stesso prezzo per la nord) ai 109 della tribuna superiore.

Frosinone, su Vural c'è l'Atalanta. Nell'affare può rientrare Cittadini - Tra i talenti più promettenti del Frosinone spicca senza dubbio Isak Vural, centrocampista classe 2006 e nazionale turco. tuttomercatoweb.com

