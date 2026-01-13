Stefano Passigli, politologo e parlamentare con quattro mandati, esprime chiaramente il suo giudizio sulla recente riforma, definendola “inutile e dannosa”. Con un lungo percorso nel panorama politico e istituzionale, Passigli analizza gli aspetti critici di questa proposta, sottolineando le possibili conseguenze negative. La sua opinione si inserisce nel dibattito pubblico, offrendo una prospettiva autorevole e diretta sulla questione.

"Una riforma inutile e dannosa". Non ci gira attorno Stefano Passigli, politologo e parlamentare per quattro legislature, già sottosegretario nei governi D’Alema e Amato. Ma non si dica che si tratta di un giudizio avventato. Il professore, per argomentarla, ci ha scritto un libro: Nordio, ragioni e pericoli di una riforma, fresco in libreria per la Passigli editori. Passigli, perché crede sia inutile? "Perché le carriere sono già separate. I giudici possono cambiare funzione solo una volta, entro i primi dieci anni. Un’opzione sfruttata, solitamente, solo da uno sparuto numero di persone che in genere ne approfitta per cambiare sede". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il no di Passigli: "È una riforma inutile e dannosa"

Leggi anche: Sola (M5s) sull'ordinanza Cenerentola a Pescara Vecchia: "Una risposta muscolare inutile e dannosa"

Leggi anche: Pista ciclabile, iniziati i lavori di rimozione. Il sindaco: "Era un'opera inutile e dannosa"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il no di Passigli: "È una riforma inutile e dannosa" - Il politologo ed ex parlamentare ha scritto un saggio sul tema "Nessun intervento sul vero scoglio: la lentezza dei processi". quotidiano.net