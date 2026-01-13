Il nibbio reale trova casa in Abruzzo | sono oltre 250 gli esemplari svernati

Il nibbio reale, Milvus milvus, trova in Abruzzo un habitat importante, con oltre 250 esemplari svernanti. La maggior parte si concentra nella zona meridionale della provincia di Chieti, dove la presenza di questa specie viene monitorata dalla Stazione Ornitologica Abruzzese da oltre 15 anni. Questo monitoraggio contribuisce alla conservazione del nibbio reale e alla tutela delle aree naturali in cui si riproduce e sverna.

Il nibbio reale Milvus milvus continua a scegliere l'Abruzzo: sono oltre 250 gli esemplari svernati, si trovano specialmente in una vasta area meridionale della provincia di Chieti come censito dalla Soa - la Stazione Ornitologica Abruzzese che da oltre 15 anni si occupa del monitoraggio di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Byd Sealion 7 Inter Edition: 250 esemplari per la serie speciale consegnata a Lautaro e compagni

Leggi anche: Malore improvviso in casa, scatta il soccorso con il Nibbio: muore giovane donna a Città di Castello

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il nibbio reale trova casa in Abruzzo: oltre 250 esemplari svernanti.

Tra Civitaluparella e Teramo: il raro nibbio reale nei cieli d'Abruzzo - VIDEO - Il nibbio reale o "Milvus milvus" è un rapace, raro e localizzato in poche nazioni europee caratteristico per la evidente coda forcuta, il colore rossastro ed il volo veleggiato di cui è un vero ... abruzzolive.tv