Il MUCIV di Roma protagonista alla Fondation Cartier

Il Museo delle Civiltà di Roma (MUCIV) sarà protagonista al simposio internazionale “New Architectures, New Museums” presso la Fondation Cartier. L’evento vedrà il MUCIV presentare il proprio ruolo e le innovazioni architettoniche nel contesto museale globale. Un’occasione di confronto e approfondimento sulle nuove tendenze nel settore, che sottolinea l’importanza della progettazione nel mostrare e valorizzare il patrimonio culturale.

