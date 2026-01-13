Il MUCIV di Roma protagonista alla Fondation Cartier
Il Museo delle Civiltà di Roma (MUCIV) sarà protagonista al simposio internazionale “New Architectures, New Museums” presso la Fondation Cartier. L’evento vedrà il MUCIV presentare il proprio ruolo e le innovazioni architettoniche nel contesto museale globale. Un’occasione di confronto e approfondimento sulle nuove tendenze nel settore, che sottolinea l’importanza della progettazione nel mostrare e valorizzare il patrimonio culturale.
Cosa: Il Museo delle Civiltà di Roma partecipa come caso studio internazionale al simposio “New Architectures, New Museums”.. Dove e Quando: Parigi, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 14 gennaio 2026.. Perché: Un riconoscimento globale che pone il museo romano al fianco del MET di New York e del Quai Branly di Parigi.. L’eccellenza museale italiana vola a Parigi per definire le traiettorie del futuro. Il MUCIV – Museo delle Civiltà di Roma è stato ufficialmente invitato a partecipare al prestigioso simposio internazionale New Architectures, New Museums, un evento di portata globale che si terrà il 14 gennaio 2026 nella cornice iconica della Fondation Cartier pour l’art contemporain. 🔗 Leggi su Ezrome.it
