Il mio giardino persiano | tutto quello che c’è da sapere sul film
Il mio giardino persiano: trama, cast e streaming del film. Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il mio giardino persiano, film del 2024 scritto e diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Mahin ha 70 anni e conduce una vita solitaria. Vedova da tempo, ha due figli che vivono all’estero e che lei non può più andare a trovare poiché l’età avanzata le impedisce di ottenere il visto per uscire dal paese. Le sue giornate scorrono tutte uguali, finché, durante una chiacchierata con le amiche, si riaccende una scintilla nel suo cuore. 🔗 Leggi su Tpi.it
L'anno scorso, di questi tempi, nei cinema italiani si proiettava il film "Il mio giardino persiano". Tutto il set era sotto processo perché il film aveva osato denunciare il regime. Non lasciamo l'Iran da solo. Non è possibile che se ne stia parlando così poco. x.com
