Il ministro Zangrillo vuole togliere il limite agli stipendi dei dirigenti pubblici
Il ministro Zangrillo propone di eliminare il limite agli stipendi dei dirigenti pubblici, attualmente stabilito a 255mila euro annui. Questa proposta solleva dibattiti sulla gestione delle retribuzioni nel settore pubblico e sulle implicazioni di un eventuale aumento. La discussione si inserisce nel contesto delle politiche di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione italiana.
Il tetto attuale per gli stipendi dei dipendenti pubblici, fissato a 255mila euro all'anno, "non è troppo basso". Ma in generale l'idea di fissare per legge un limite alla paga di manager, dirigenti e funzionari pubblici di alto livello "non è corretta". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, aprendo all'ipotesi di cancellare del tutto il tetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
