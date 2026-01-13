Il ministro Zangrillo vuole togliere il limite agli stipendi dei dirigenti pubblici

Il ministro Zangrillo propone di eliminare il limite agli stipendi dei dirigenti pubblici, attualmente stabilito a 255mila euro annui. Questa proposta solleva dibattiti sulla gestione delle retribuzioni nel settore pubblico e sulle implicazioni di un eventuale aumento. La discussione si inserisce nel contesto delle politiche di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione italiana.

Il tetto attuale per gli stipendi dei dipendenti pubblici, fissato a 255mila euro all'anno, "non è troppo basso". Ma in generale l'idea di fissare per legge un limite alla paga di manager, dirigenti e funzionari pubblici di alto livello "non è corretta". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, aprendo all'ipotesi di cancellare del tutto il tetto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

