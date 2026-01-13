Il ministro Tajani | Lavoro lungo e discreto Il ’sistema Italia’ funziona

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea come il “sistema Italia” abbia dimostrato efficienza e dedizione nel lavoro discreto e costante. La recente liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò conferma l’efficacia di un impegno che, pur senza clamore, contribuisce a tutelare gli italiani all’estero. Un esempio di come una politica di lungo respiro possa portare a risultati concreti e duraturi.

Roma, 13 gennaio 2026 – La notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò arriva all’alba, ma è da tempo che il ministro degli Esteri Antonio Tajani la insegue. E, del resto, non a caso, rivendica “un lavoro lungo e discreto” e parla di “segnale forte che l’Italia apprezza molto” da parte della presidente ad interim Delcy Rodríguez. Ma la liberazione apre anche a altre domande: che messaggio manda l’Italia a Caracas, a Washington e ai 42 italo-venezuelani ancora detenuti? Ministro, oggi festeggiamo. Ma l’interrogativo che molti si pongono è semplice: che cosa ha sbloccato davvero la liberazione? “È stato un lavoro di mesi, condotto con riserbo da tutto il ’sistema Italia’: Farnesina, ambasciata, intelligence, Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

